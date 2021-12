參院立法程序官拒絕將移民改革方案納入《重建得更好》法案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院立法程序官,再次拒絕將民主黨人提出的移民改革方案納入《重建得更好》法案中立法,參議院民主黨人與白宮都表示失望,民主黨內外都有聲音要求繞過立法程序官的決定而行事。

《The Hill國會山莊報》的消息指,參議院立法程序官Elisabeth McDounough已經通知參議員,民主黨人最近再次提出的移民改革方案,不符合預算協調程序的規定,與聯邦政府的預算開支無關,因此不能納入《重建得更好》法案中,以預算協調程序的簡單多數票來立法。

對此白宮表示深感失望,認為這個會令數百萬人面對不明朗及可怕的前途,白宮也強調拜登總統會爭取援助及保護眾多的DACA夢想生、農場工人及必要的人手,以免他們生活在恐懼中。

與此同時,參議院民主黨領導人都表明,強烈不認同立法程序官對移民改革方案的解讀,他們強調會盡一切所能,透過《重建得更好》法案而給予無證人士歸化美籍的途徑。

民主黨人第三次提出移民改革方案,這次主張向已經在美國境內生活的650萬無證外國人士給予5年合法工作與居留。

有鑑於參議院立法程序官的決定沒有約束力,民主黨內外目前都有聲音,要求繞過程序官而行事,但行這一步就必須取得參議院多數票,目前參議院兩黨平分議席下,民主黨團內就未必能完全掌握50票,尤其是溫和派的Joe Manchin的意向最為關鍵。

一般認為他最新的建議,令1.75萬億元的《重建得更好》法案幾乎不可能在年底之前完成立法,共和黨人甚至認為該法案已經玩完。

Manchin最新建議集中長期推行少數幾項最優先的項目,當中將兒童稅務優惠推行足十年,但是有分析指單是這項開支,十年就高達1.5萬億,根本沒有更多餘錢可以分配給其他的優先項目。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。