Santa Clara縣下水道染出Omicron 病例料將大增（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣累計出現十宗Omicron變種病毒感染個案,衛生局相信未來在社區,可能出現更多大量的Omicron病例,呼籲居民盡快打加強針。

Santa Clara縣公共衛生局局長Sara Cody表示,該十名感染Omicron的患者當中,其中4人無接種疫苗,5人打齊針但未打加強針,只有一人打了加強針不到兩星期。

他們十人都有出國或在國內旅遊紀錄,以及曾跟不同住戶的人聚會,大部份人出現病徵,但不須住院。

當局又指,在Santa Clara縣內4個主要下水道的污水內驗出Omicron病毒,因此預期感染Omicron的人數可能即將大增。

Cody說:「我們認為縣內即將出現一波大量的Omicron病例,蓋過Delta變種的盛行,所以即使你打齊針或打了加強針,都未必有足夠保護力,你需要戴口罩。」

當局擔心持續了兩年疫情後,大家對防疫意識產生疲勞和鬆懈,因此呼籲居民盡快去打加強針,增強保護力,以及在室內戴口罩,保持社交距離等。

她又表示,現時Santa Clara縣內雖然有八成成年人打齊針,不過只有44%居民打了加強針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。