Santa Clara縣下水道染出Omicron 病例料將大增（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣累計出現十宗Omicron變種病毒感染個案，衛生局相信未來在社區，可能出現更多大量的Omicron病例，呼籲居民盡快打加強針。

Santa Clara縣公共衛生局局長Sara Cody表示，該十名感染Omicron的患者當中，其中4人無接種疫苗，5人打齊針但未打加強針，只有一人打了加強針不到兩星期。

他們十人都有出國或在國內旅遊紀錄，以及曾跟不同住戶的人聚會，大部份人出現病徵，但不須住院。

當局又指，在Santa Clara縣內4個主要下水道的污水內驗出Omicron病毒，因此預期感染Omicron的人數可能即將大增。

Cody說：「我們認為縣內即將出現一波大量的Omicron病例，蓋過Delta變種的盛行，所以即使你打齊針或打了加強針，都未必有足夠保護力，你需要戴口罩。」

當局擔心持續了兩年疫情後，大家對防疫意識產生疲勞和鬆懈，因此呼籲居民盡快去打加強針，增強保護力，以及在室內戴口罩，保持社交距離等。

她又表示，現時Santa Clara縣內雖然有八成成年人打齊針，不過只有44%居民打了加強針。

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