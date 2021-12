【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)由週四起,將會重開兩個新型肺炎診所,提供檢測以及疫苗接種服務,不須預約。

其中一間診所位於奧克蘭市中心,Frank Ogawa廣場250號,開放時間是逢星期一至五早上9點至下午5點,包括公眾假期。

另一間就位於Fruitvale區東12街3411號,開放時間是逢星期六至三早上9點至下午5點,12月25日聖誕節的開放時間是中午12時至下午5時,元旦日開放時間是早上10時至下午5時。

