前舊金山工務局局長Mohammed Nuru承認收受賄款

【KTSF 黃恩光報導】

前舊金山（三藩市）工務局局長Mohammed Nuru，與聯邦司法部達成認罪協議，承認違反誠信服務的欺詐罪名，在認罪協議之中，Nuru承認收受承建商以及公司的賄賂，而他就利用職權促成市府合約，提供內幕消息以及方便。

聯邦司法部去年1月起訴Nuru，並陸續揭發連串涉及公職人員，以及承建商的貪污案件，到目前為止，已經有12人以及3間公司被起訴。

司法部週五指出，Nuru在認罪協議中承認收受多人的賄賂，其中包括華裔承建商Walter Wong。

司法部指出，2008年至2020年期間，Wong為Nuru在舊金山的寓所，以及Colusa縣的莊園，提供總值26萬元的建築物料，以及勞工服務。

Wong也經常出錢請Nuru去旅行，又多次給他現金，而Nuru就幫助Wong獲取市府合約以及提供內幕消息。

Nuru也承認透過Wong，結識一名中國的發展商，收受該「發展商」的禮物，並運用他的職權幫助，「發展商」在舊金山的發展項目取得批准。

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