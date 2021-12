前舊金山工務局局長Mohammed Nuru承認收受賄款

【KTSF 黃恩光報導】

前舊金山(三藩市)工務局局長Mohammed Nuru,與聯邦司法部達成認罪協議,承認違反誠信服務的欺詐罪名,在認罪協議之中,Nuru承認收受承建商以及公司的賄賂,而他就利用職權促成市府合約,提供內幕消息以及方便。

聯邦司法部去年1月起訴Nuru,並陸續揭發連串涉及公職人員,以及承建商的貪污案件,到目前為止,已經有12人以及3間公司被起訴。

司法部週五指出,Nuru在認罪協議中承認收受多人的賄賂,其中包括華裔承建商Walter Wong。

司法部指出,2008年至2020年期間,Wong為Nuru在舊金山的寓所,以及Colusa縣的莊園,提供總值26萬元的建築物料,以及勞工服務。

Wong也經常出錢請Nuru去旅行,又多次給他現金,而Nuru就幫助Wong獲取市府合約以及提供內幕消息。

Nuru也承認透過Wong,結識一名中國的發展商,收受該「發展商」的禮物,並運用他的職權幫助,「發展商」在舊金山的發展項目取得批准。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。