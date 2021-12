美國房貸利率已接近破紀錄歷史低點（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

現在的房貸利率已接近破紀錄的歷史低點,然而住房市場仍舊非常火爆,如果您現正打算買房,我們為您總結了幾點,讓您省時省力找貸款。

首先第一點是,記得您不是衝著低利率才購房,買房的決定,需要根據您的目標,還有要看你是否有能力管理買房的財務。

其次在找房前,最好先拿到了預審批的貸款,那麼接下來的程序,因為有了一個數碼,在出價還價時就會順利快捷得多。

你也可以考慮申請一個15年固定利率的房貸,因為有能力多付月供,利率就會比較低,這樣會讓您更快付清房貸,拿到房子的業權。

還有,不要以為房子的頭款必須要有兩成,今年買家的平均頭款為12%,首次購房者的頭款就平均只有7%。

再來是,如果您的信用分數不夠高,您仍有選擇,比如可以去找聯邦住房管局支持的貸款試試運氣吧。

想要更多的買房小貼士,可以登錄網址Money.com查詢。

