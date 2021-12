【KTSF】

舊金山(三藩市)教育委員會以四票對三票同意Lowell高中2022至23學年,繼續採用抽籤錄取新生的方法。

聯邦法庭上月裁定,舊金山教委會去年2月決定將Lowell高中,由擇優考試收生制度,改為抽籤派位的決策過程太過倉促,因此下令必須推翻教委會作出抽籤收生的決定。

可是校區總監指出,來不及下個學年轉回按照成績收生的做法,因此要求下個學年仍然沿用抽籤的辦法,預料教委會明年會重新討論Lowell高中的收生政策,勢必引發使用擇優收生還是抽籤收生的辯論。

