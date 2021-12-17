專家指如不採取戴口罩等措施 新冠病毒在美將迅速傳播

December 17, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (KTSF)

【KTSF 朱慧琪報導】

旅行和聚會的假日季節即將來臨，專家警告，如果不採取口罩和疫苗接種等緩解措施，新型肺炎將會大規模傳播，有專家預測社區可能在三到八週內，將會經歷一場病毒式的暴風雪。

假日季節即將來臨，而同時亦是病毒迅速傳播的機會，衛生專家警告，新型肺炎有可能在幾週內感染數百萬名美國人，醫院住院人數已經在增加，以及主要市區檢測站再次排起了長龍，聯邦衛生官員敦促公眾保持警惕。

白宮抗疫協調員Jeffrey Zients說：「我們需要美國人盡他們的責任，保護好自己、他們的孩子以及社區。」

目前Delta變種仍然全美主流病毒株，但一些衛生官員說，隨著許多美國人計劃好假期旅行和室內聚會，高度傳播的Omicron變種，可能很快就會對美國造成更大的入侵。

明尼蘇達大學傳染病研究政策中心Michael Osterholm說：「我認為我們即將會經歷一場病毒式的暴風雪。」

根據Johns Hopkins大學統計，全國每日平均有超過12萬宗新症。

Osterholm說：「我認為在接下來的三到八週內，我們將看到數百萬美國人染疫，這將叠加在Delta病毒之上，我們還不確定這將如何解決。」

有些商業例如紐約大都會歌劇院，在明年1月中開始規定接種加強針後方可進入大都會歌劇院。

大都會歌劇院總經理Peter Gelb說：「現在不是半途而廢的時候，我們需要盡最大努力，確保我們員工和觀眾安全。」

而聯邦衛生官員再次強調接種疫苗的重要性。

CDC總監Rochelle Walensky說：「在已接種疫苗和已打加強針的人中，看到Omicron的突破病例，我們相信這些病例較輕或無症狀，因為受到疫苗保護。」

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