【有線新聞】

有歐美研究發現,多款疫苗對Omicron變種的效用幾乎消失或大減。

研究由美國華盛頓大學與瑞士一間生物醫學公司合作,以複製的假病毒,與血漿、血清樣本比對測試,正等候學界進一步核實。

初步結果發現接種美國強生、中國國藥及俄羅斯衛星疫苗的樣本,都對變種病毒沒有免疫反應。

接種莫德納、輝瑞或阿斯利康疫苗的樣本雖仍有保護效力,但對變種的免疫中和反應,相對於早期武漢傳播的病毒品種降低了約三至四成,並發現曾染病的人再接種疫苗後,免疫反應降幅相對較低。

