芝加哥華裔長者外出買報紙 被匪徒開22槍喪命（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

芝加哥華埠最近發生的槍擊命案，匪徒向著正在步行去買報紙的71歲華裔男長者開了22槍，奪去他的生命，至今未知匪徒開槍的動機，家屬週四舉行喪禮，男事主的外甥女居住在灣區，她呼籲亞裔社區關注事件，並且要團結。

遇害長者謝煥星的外甥女黃靄玲說：「那一天很冷，他對太太說很冷，不如你留在家裡我自己出去買報紙，就發生這件事。」

12月7日上星期二早上，71歲的謝煥星離開位於芝加哥華埠的家，步行去買報紙，一名匪徒突然從汽車裡向謝煥星開了超過20槍。

黃靄玲說：「這事情可以發生在每一個人身上，你也不知道為什麼會發生這樣的事，他只是出去買報紙，我覺得很冤枉。」

警方後來拘捕了23歲疑犯，謝煥星遺下妻子，3名子女和9個孫。

黃靄玲居住在舊金山（三藩市），是謝煥星的外甥女，她說舅父1970年代移民來美國，在芝加哥開餐館，十年前退休，之後忙著照顧孫兒們。

黃靄玲說：「我舅父很老實，很肯幫助其他人，在芝加哥華埠很多人認識他，因為他捐出許多時間幫助社會。」

謝煥星的喪禮週四舉行，黃靄玲表示，希望亞裔關注這件事。

黃靄玲說：「我出來說這件事，是要告訴大家發生了這樣的事，我們需要團結，現在我有許多朋友很害怕，出去華埠也害怕，去買報紙也害怕，不敢出街，買牛奶雞蛋也驚慌，我不希望我的家人是這樣，我也不希望其他人出街感到害怕，你出去買報紙買東西吃都害怕，難道要一班人一起出去。」

當地傳媒報導指出，槍擊案現場附近有閉路電視，拍攝到案發經過，顯示匪徒開槍之前與謝煥星沒有交談，是無緣無故地開槍，匪徒面對一級謀殺罪名，不准保釋。

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