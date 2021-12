芝加哥華裔長者外出買報紙 被匪徒開22槍喪命（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

芝加哥華埠最近發生的槍擊命案,匪徒向著正在步行去買報紙的71歲華裔男長者開了22槍,奪去他的生命,至今未知匪徒開槍的動機,家屬週四舉行喪禮,男事主的外甥女居住在灣區,她呼籲亞裔社區關注事件,並且要團結。

遇害長者謝煥星的外甥女黃靄玲說:「那一天很冷,他對太太說很冷,不如你留在家裡我自己出去買報紙,就發生這件事。」

12月7日上星期二早上,71歲的謝煥星離開位於芝加哥華埠的家,步行去買報紙,一名匪徒突然從汽車裡向謝煥星開了超過20槍。

黃靄玲說:「這事情可以發生在每一個人身上,你也不知道為什麼會發生這樣的事,他只是出去買報紙,我覺得很冤枉。」

警方後來拘捕了23歲疑犯,謝煥星遺下妻子,3名子女和9個孫。

黃靄玲居住在舊金山(三藩市),是謝煥星的外甥女,她說舅父1970年代移民來美國,在芝加哥開餐館,十年前退休,之後忙著照顧孫兒們。

黃靄玲說:「我舅父很老實,很肯幫助其他人,在芝加哥華埠很多人認識他,因為他捐出許多時間幫助社會。」

謝煥星的喪禮週四舉行,黃靄玲表示,希望亞裔關注這件事。

黃靄玲說:「我出來說這件事,是要告訴大家發生了這樣的事,我們需要團結,現在我有許多朋友很害怕,出去華埠也害怕,去買報紙也害怕,不敢出街,買牛奶雞蛋也驚慌,我不希望我的家人是這樣,我也不希望其他人出街感到害怕,你出去買報紙買東西吃都害怕,難道要一班人一起出去。」

當地傳媒報導指出,槍擊案現場附近有閉路電視,拍攝到案發經過,顯示匪徒開槍之前與謝煥星沒有交談,是無緣無故地開槍,匪徒面對一級謀殺罪名,不准保釋。

