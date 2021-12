【KTSF】

美國至今有9人打了Johnson & Johnson疫苗後出現罕見血栓死亡,聯邦疾控中心(CDC)的顧問委員會週四投票一致通過,建議接種新型肺炎疫苗的民眾,應優先選擇Pfizer或Moderna疫苗。

最近數據顯示,與J&J疫苗有關的血栓個案較之前認為更普遍,自J&J疫苗廣泛使用後,CDC至今收到54宗TTS血栓形成伴血小板減少綜合症個案,大部分個案病情不嚴重,但有7女2男死亡。

出現這個血栓的風險,約為每100萬針4宗,但CDC顧問委員會未有建議停止使用J&J疫苗,認為停用是弊多於利。

