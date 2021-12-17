疫情爆發以來 搬進舊金山人數下跌超過5成（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區曾經是很多人夢寐以求搬進來的城市，但近日數據指，自疫情爆發以來，選擇搬進舊金山（三藩市）的人數比例下跌超過5成，另外民調顯示，有56%人表示，將會在未來幾年內搬離灣區。

根據The Mercury News報導，自從2020年新型肺炎爆發後，影響了民眾對居住地區的選擇，加州政策實驗室數據指出，從2020年3月至2021年9月期間，搬進灣區人數比例下跌了45%，跌勢相當驚人，當中以舊金山的跌幅最大，達到-52.5%，其次是Santa Clara（-51.5%）、San Mateo（-47.6%）、Alameda（-44.2%）及Contra Costa（-36.2%）。

以Santa Clara縣為例，2020年有約1萬名成年人搬進來，而今年就只有4,500人，但是這個還未計算一直被視為人口增長來源的外國移民。

除了搬進灣區人數下跌外，很多灣區居民選擇搬離灣區，根據灣區新聞組織（Bay Area News Group），聯同合資矽谷（Joint Venture Silicon Valley），在今年秋天進行的民意調查，有56%人表示，將會在未來幾年內搬離灣區。

灣區曾是在加州縣市中，民眾最想搬進的頭4名，儘管灣區的居住開支是全國最高，但灣區高薪科技工作崗位仍吸引有數萬人湧入。

由於疫情期間的旅遊及安全限制，灣區其他地區的移民人數亦有所下降，下降幅度約為25%至35%，搬進灣區人口下跌的趨勢是自2016年至今年疫情期間持續出現，灣區的居住開支高是居民搬遷主要因素。

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