疫情爆發以來 搬進舊金山人數下跌超過5成（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區曾經是很多人夢寐以求搬進來的城市,但近日數據指,自疫情爆發以來,選擇搬進舊金山(三藩市)的人數比例下跌超過5成,另外民調顯示,有56%人表示,將會在未來幾年內搬離灣區。

根據The Mercury News報導,自從2020年新型肺炎爆發後,影響了民眾對居住地區的選擇,加州政策實驗室數據指出,從2020年3月至2021年9月期間,搬進灣區人數比例下跌了45%,跌勢相當驚人,當中以舊金山的跌幅最大,達到-52.5%,其次是Santa Clara(-51.5%)、San Mateo(-47.6%)、Alameda(-44.2%)及Contra Costa(-36.2%)。

以Santa Clara縣為例,2020年有約1萬名成年人搬進來,而今年就只有4,500人,但是這個還未計算一直被視為人口增長來源的外國移民。

除了搬進灣區人數下跌外,很多灣區居民選擇搬離灣區,根據灣區新聞組織(Bay Area News Group),聯同合資矽谷(Joint Venture Silicon Valley),在今年秋天進行的民意調查,有56%人表示,將會在未來幾年內搬離灣區。

灣區曾是在加州縣市中,民眾最想搬進的頭4名,儘管灣區的居住開支是全國最高,但灣區高薪科技工作崗位仍吸引有數萬人湧入。

由於疫情期間的旅遊及安全限制,灣區其他地區的移民人數亦有所下降,下降幅度約為25%至35%,搬進灣區人口下跌的趨勢是自2016年至今年疫情期間持續出現,灣區的居住開支高是居民搬遷主要因素。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。