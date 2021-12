【KTSF】

拜登的白宮團體決定在疫情下,減少年終假期慶祝活動。

根據傳統,總統伉儷會在年終節日假期裡舉行幾十次聚會,但今年由於疫情反彈,第一夫人的發言人表示,白宮假期開放日和觀看白宮聖誕節裝飾等活動將會受到限制。

每個獲得邀請參加這些活動的客人,可以逗留半個小時。

而那些可以出席,但不能出示疫苗接種證明的人,將需要在出席活動前兩日內接受病毒檢測。

