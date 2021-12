【KTSF 黃恩光報導】

一股冷鋒週三抵達灣區,帶來降雨以及寒冷的天氣,預測星期四會下雨,星期五和星期六將會很冷,部分地區的道路甚至有機會出現危險的結冰(black ice)。

這股風暴並不是大氣河風暴,預測降雨量不會很多,星期三晚到星期四,部分地區會有雷暴,並且會下冰雹。

值得關注的是寒冷的天氣,星期四和星期五深夜和早上很冷,北灣和東灣內陸地區華氏30多度,星期六早上最冷,灣區部分道路會結危險的黑冰,即是肉眼看不見的一層透明薄冰,很容易造成交通意外。

另外,星期三晚到星期四會吹強風,疾風風速可高達每小時40英里,駕駛人士要提高警覺,強風也可能導致樹木倒塌。

