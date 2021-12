【有線新聞】

美國商務部再把數十間企業及機構增列入貿易黑名單,包括香港地址的公司,更指當中據報涉及控制腦部武器。

名單上的機構包括解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及旗下多間研究所,指他們涉及參與中國發展生物科技作軍事用途、軍事終端用戶,甚至據報涉及控制腦部的武器,這些活動有違美國的外交政策及國家安全,亦涉及侵犯人權。

另外有多間在香港的公司,被指涉及支援解放軍軍事現代化或涉及伊朗的國防發展及研發導彈等武器,亦列入實體清單。

