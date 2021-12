加州破獲色情交易網絡罪案 3亞裔被告認罪（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州一宗色情交易網絡罪案,其中3名亞裔被告在週一認罪,加州司法部長透露,他們將面對舊最高8年徒刑的判處。

3名被告是Pengcheng Cai、Dafeng Wen與Peishin Lee,他們週一向Santa Clara縣高等法院認罪,承認參與一個在全加州經營的色情交易網絡,同案一共6人在2019年被控多項重罪,罪名涉及他們在2015年到2019年期間,涉嫌販運多名性工作受害人、稅務欺詐以及洗錢

同案另一名被告Jing Chiang Huang,此前已被判有期徒刑10年零8個月。

這起案件是在加州司法部、Ventura縣警Contra Costa地檢官辦公室等多個執法部門合力偵破。

