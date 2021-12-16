加州破獲色情交易網絡罪案 3亞裔被告認罪（視頻）

【KTSF 關鍵報導】
加州一宗色情交易網絡罪案，其中3名亞裔被告在週一認罪，加州司法部長透露，他們將面對舊最高8年徒刑的判處。
3名被告是Pengcheng Cai、Dafeng Wen與Peishin Lee，他們週一向Santa Clara縣高等法院認罪，承認參與一個在全加州經營的色情交易網絡，同案一共6人在2019年被控多項重罪，罪名涉及他們在2015年到2019年期間，涉嫌販運多名性工作受害人、稅務欺詐以及洗錢
同案另一名被告Jing Chiang Huang，此前已被判有期徒刑10年零8個月。
這起案件是在加州司法部、Ventura縣警Contra Costa地檢官辦公室等多個執法部門合力偵破。
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