San Mateo縣政府獲得州府撥款一共6800多萬元,在Redwood City興建一幢無家可歸者庇護中心,以及在San Mateo市買下和翻修一間酒店,收留無家可歸者,預料將為無家可歸者提供近300個單位。

San Mateo縣府從州府獲得Project Homekey計劃的5530萬元撥款,將用來在Redwood City 101號公路以東的Maple街1469號的地皮上,興建一幢有240幾個單位的無家可歸者庇護中心。

另外,州府又撥款1350萬元給San Mateo縣府,在San Mateo市買下和翻修位於El Camino Real的Stone Villa Inn旅館,提供44個單位,為無家可歸者提供臨時住宿。

