聖荷西警方拘6人 涉嫌專門搶劫亞裔女性（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西警方早前拘捕6人,他們涉嫌專門搶劫亞裔女性,地檢處表示將會對該6個人加控仇視罪行。

這6名男疑犯在去年10月至今年9月期間,涉嫌合謀在灣區各地,針對100多名亞裔女性進行超過70幾宗搶劫、爆竊、盜竊等罪案。

警方最早在今年4月拘捕其中一人,9月拘捕多3人,之後在最近拘捕其餘兩人。

被告的年齡介乎21至27歲,警方在拘捕期間又檢獲了幾支手槍。

地檢處表示,除了會控告該6人多項暴力控罪之外,另外又會被加控他們仇恨犯罪,一經定罪,一些被告最高可能被判監95年。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說:「他們針對亞裔女性,因為他們以為亞裔女性不使用銀行,又用侮辱性言論針對亞裔,我在這不方便重覆那些言論。」

警方表示,其中3名被告現時還押候審,另外有3人則已獲釋。

聖荷西警隊分區指揮官Brian Shab說:「(你對於有3人已獲釋有何感受?)不好受,但我們必須依法辦事。」

警方又指多得目擊者協助破案,又警告打算犯案的賊人必定會將他們繩之於法。

