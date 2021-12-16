聖荷西警方拘6人 涉嫌專門搶劫亞裔女性（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西警方早前拘捕6人，他們涉嫌專門搶劫亞裔女性，地檢處表示將會對該6個人加控仇視罪行。

這6名男疑犯在去年10月至今年9月期間，涉嫌合謀在灣區各地，針對100多名亞裔女性進行超過70幾宗搶劫、爆竊、盜竊等罪案。

警方最早在今年4月拘捕其中一人，9月拘捕多3人，之後在最近拘捕其餘兩人。

被告的年齡介乎21至27歲，警方在拘捕期間又檢獲了幾支手槍。

地檢處表示，除了會控告該6人多項暴力控罪之外，另外又會被加控他們仇恨犯罪，一經定罪，一些被告最高可能被判監95年。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說：「他們針對亞裔女性，因為他們以為亞裔女性不使用銀行，又用侮辱性言論針對亞裔，我在這不方便重覆那些言論。」

警方表示，其中3名被告現時還押候審，另外有3人則已獲釋。

聖荷西警隊分區指揮官Brian Shab說：「（你對於有3人已獲釋有何感受？）不好受，但我們必須依法辦事。」

警方又指多得目擊者協助破案，又警告打算犯案的賊人必定會將他們繩之於法。

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