CDC模型預測Omicron最快1月觸發新一波疫情（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮表示,在過去幾週,打新型肺炎加強針的進度有重大的進展,12月的首兩週,已經有1400萬美國人打了加強針,Omicron變種病例目前只佔全國病例的3%,但Omicron傳播速度迅速,聯邦疾控中心(CDC)的模型預測,Omicron變種最快將於1月份觸發新一波疫情。

單單在12月的首兩週,有1400萬美國人打了加強針,自從發現美國出現Omicron變種後,美國發出南非旅遊限制,而白宮首席防疫專家Anthony Fauci說,希望在下週前衛生官員有更多數據,令CDC可以評估對南非旅遊限制,並試圖判斷甚麼時候可以解除限制。

CDC數據指,Omicron變種目前佔全國病例的3%,佔全國96%病例的Delta病毒還是主流,但是在某些州份,例如紐約和新澤西州,CDC預計Omicron變種案例比例較高,佔當地案例的13%。

華盛頓郵報報導,CDC週二與政府高層官員開簡報會展示最新的疫情趨勢預測,根據研究模型分析,CDC指正在美國迅速傳播的Omicron變種,最快在下個月觸發新一波疫情,因為Omicron個案在一週增加了七倍。

聯邦衛生官員所憂慮的最壞情況是,在流感病例上升,和Delta變種持續傳播之際,再來新一波Omicron疫情,這三重打擊,將令醫療系統不勝負荷,並對一些社區造成沉重打擊,特別是疫苗接種率低的社區。

Omicron至今已經蔓延了全國36個州,以及全球75個國家,Fauci說,如果打了加強針,Pfizer疫苗對Omicron變種有效達75%,所以目前暫時無需為Omicron定制加強針。

Fauci說:「我們現有的加強針對Omicron是有效,此刻無需為Omicron定制加強針,現時非常清晰,如果你未接種疫苗,去接種疫苗,尤其是Omicron傳播快速的區域,如果你已接種完整疫苗,就去打加強針。」

早期數據表明Omicron變種,比Delta更具傳播性,但當我們進入冬季時,加上假期將至,CDC總監Rochelle Walensky說:「這個時候民眾可能會在假期裡互相聚會,這意味著每個人都必須接種疫苗,並在符合條件的情況下打加強針,鑑於傳播率增加,這也意味著在公共室內環境、高度社區傳播的地區繼續對戴口罩,保持警惕,目前全美大約9成的縣都屬於高度社區傳播。」

