CDC模型預測Omicron最快1月觸發新一波疫情（視頻）

December 16, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮表示，在過去幾週，打新型肺炎加強針的進度有重大的進展，12月的首兩週，已經有1400萬美國人打了加強針，Omicron變種病例目前只佔全國病例的3%，但Omicron傳播速度迅速，聯邦疾控中心（CDC）的模型預測，Omicron變種最快將於1月份觸發新一波疫情。

單單在12月的首兩週，有1400萬美國人打了加強針，自從發現美國出現Omicron變種後，美國發出南非旅遊限制，而白宮首席防疫專家Anthony Fauci說，希望在下週前衛生官員有更多數據，令CDC可以評估對南非旅遊限制，並試圖判斷甚麼時候可以解除限制。

CDC數據指，Omicron變種目前佔全國病例的3%，佔全國96%病例的Delta病毒還是主流，但是在某些州份，例如紐約和新澤西州，CDC預計Omicron變種案例比例較高，佔當地案例的13%。

華盛頓郵報報導，CDC週二與政府高層官員開簡報會展示最新的疫情趨勢預測，根據研究模型分析，CDC指正在美國迅速傳播的Omicron變種，最快在下個月觸發新一波疫情，因為Omicron個案在一週增加了七倍。

聯邦衛生官員所憂慮的最壞情況是，在流感病例上升，和Delta變種持續傳播之際，再來新一波Omicron疫情，這三重打擊，將令醫療系統不勝負荷，並對一些社區造成沉重打擊，特別是疫苗接種率低的社區。

Omicron至今已經蔓延了全國36個州，以及全球75個國家，Fauci說，如果打了加強針，Pfizer疫苗對Omicron變種有效達75%，所以目前暫時無需為Omicron定制加強針。

Fauci說：「我們現有的加強針對Omicron是有效，此刻無需為Omicron定制加強針，現時非常清晰，如果你未接種疫苗，去接種疫苗，尤其是Omicron傳播快速的區域，如果你已接種完整疫苗，就去打加強針。」

早期數據表明Omicron變種，比Delta更具傳播性，但當我們進入冬季時，加上假期將至，CDC總監Rochelle Walensky說：「這個時候民眾可能會在假期裡互相聚會，這意味著每個人都必須接種疫苗，並在符合條件的情況下打加強針，鑑於傳播率增加，這也意味著在公共室內環境、高度社區傳播的地區繼續對戴口罩，保持警惕，目前全美大約9成的縣都屬於高度社區傳播。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply