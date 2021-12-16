CDC模型預測Omicron最快1月觸發新一波疫情（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮表示，在過去幾週，打新型肺炎加強針的進度有重大的進展，12月的首兩週，已經有1400萬美國人打了加強針，Omicron變種病例目前只佔全國病例的3%，但Omicron傳播速度迅速，聯邦疾控中心（CDC）的模型預測，Omicron變種最快將於1月份觸發新一波疫情。

單單在12月的首兩週，有1400萬美國人打了加強針，自從發現美國出現Omicron變種後，美國發出南非旅遊限制，而白宮首席防疫專家Anthony Fauci說，希望在下週前衛生官員有更多數據，令CDC可以評估對南非旅遊限制，並試圖判斷甚麼時候可以解除限制。

CDC數據指，Omicron變種目前佔全國病例的3%，佔全國96%病例的Delta病毒還是主流，但是在某些州份，例如紐約和新澤西州，CDC預計Omicron變種案例比例較高，佔當地案例的13%。

華盛頓郵報報導，CDC週二與政府高層官員開簡報會展示最新的疫情趨勢預測，根據研究模型分析，CDC指正在美國迅速傳播的Omicron變種，最快在下個月觸發新一波疫情，因為Omicron個案在一週增加了七倍。

聯邦衛生官員所憂慮的最壞情況是，在流感病例上升，和Delta變種持續傳播之際，再來新一波Omicron疫情，這三重打擊，將令醫療系統不勝負荷，並對一些社區造成沉重打擊，特別是疫苗接種率低的社區。

Omicron至今已經蔓延了全國36個州，以及全球75個國家，Fauci說，如果打了加強針，Pfizer疫苗對Omicron變種有效達75%，所以目前暫時無需為Omicron定制加強針。

Fauci說：「我們現有的加強針對Omicron是有效，此刻無需為Omicron定制加強針，現時非常清晰，如果你未接種疫苗，去接種疫苗，尤其是Omicron傳播快速的區域，如果你已接種完整疫苗，就去打加強針。」

早期數據表明Omicron變種，比Delta更具傳播性，但當我們進入冬季時，加上假期將至，CDC總監Rochelle Walensky說：「這個時候民眾可能會在假期裡互相聚會，這意味著每個人都必須接種疫苗，並在符合條件的情況下打加強針，鑑於傳播率增加，這也意味著在公共室內環境、高度社區傳播的地區繼續對戴口罩，保持警惕，目前全美大約9成的縣都屬於高度社區傳播。」

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