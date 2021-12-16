Omicron料1月中肆虐歐盟27國 成歐洲主要新冠病毒株

December 16, 2021 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

歐盟高級官員週三表示，預計到1月中旬，Omicron變種病毒可能會肆虐歐盟27國，成為在歐洲的主要新型肺炎變種病毒株。

歐盟高級官員週三表示，預計到1月中旬，Omicron變種病毒可能會在歐盟27個國家中，成為最主要的新冠狀病毒傳播體，官員擔心病例增加會影響歐洲民眾過節的心情。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟已做好充分準備與Omicron抗爭，目前歐盟有近6成7人口已打齊針，馮德萊恩相信歐盟有能力與手段克服變種病毒。

歐盟國家中，例如葡萄牙和西班牙，絕大多數人已打齊針，但仍然有部分國家遠遠落後，例如保加利亞，就只有2成7的人口接種了疫苗。

Omicron也令英國擔心，英國衛生安全局局長Jenny Harries表示，與之前的變種病毒相比，Omicron顯示出驚人的增長率，英國週三有超過7.8萬宗新症，打破了單日確診記錄，但是由於疫苗的關係，現時染疫死亡人數仍遠低於英國之前疫情高峰期的紀錄。

科學家表示，他們仍然未知Omicron是否會與其他變種病毒一樣致命，可以肯定的是冬季來臨，感染人數亦都驚人增加。

而Delta變種仍然肆虐，促使歐洲多個國家的政府加緊實施公共衛生措施，以防死亡率增加。

希臘和其他一些歐盟國家，週三開始為5至11歲的兒童接種疫苗，而意大利、西班牙和匈牙利也有意將疫苗接種計劃擴大到兒童。

歐盟定於週四在布魯塞爾舉行峰會。

另一方面，世界衛生組織負責人表示，已有77個國家報告了Omicron病例，世衛組織認為Omicron可能已經在大多數國家出現，只是尚未曝光而已。

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