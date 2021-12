【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德提出公債提案,建議為交通局撥款4億元,提升Muni公車的效率,以及改善路面安全。

提案包括維修、翻新設備,確保列車可以繼續運行,加快日後維修的速度,另外撥款改善路面基建設施,達至更快、更可靠和更頻密的班次服務。

此外又打算翻新列車控制系統,從而減少延誤,路面安全方面,更安全地連接在大街的Muni車站和行人路及單車徑,在車站附近設減速丘等。

交通局上星期一致表決向市參議會提交有關的公債提案,提案必須在市參議會獲8票或以上贊成票通過,之後才能在明年6月交由選民公投。

