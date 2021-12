【KTSF 韓千繪報導】

食品公司Kraft今年在生產方面遇到了麻煩,旗下的奶油奶酪供不應求,於是公司做出一個新決定,向顧客付款20美元,希望不要買來做聖誕節的芝士蛋糕。

在產品供不應求下,Kraft決定乾脆把供應短缺變為宣傳機會,參與者需要在特殊的網站上登記。

Kraft將在這個週五和週六挑選1萬8千名獲獎者,這些獲獎者需要提交他們的收據,證明他們買了製作芝士蛋糕以外的食物材料,那麼公司就會為他們報銷20美元。

Kraft表示,隨著越來越多的人在家烘焙,去年費城奶油奶酪的需求增加了18%,而這種持續的需求在2020年至2021年,期間一直保持穩定。

Kraft說正在將資金投入生產,希望盡快做出更多的奶油奶酪,以滿足市場需求。

