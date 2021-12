聯儲局縮減買債規模 為明年加息鋪路

【KTF】

聯儲局開會後決定加快收水行動,以便為明年加息而鋪路。

面對持續高企的通脹,以及考慮到勞工市場進一步改善,聯儲局開完兩天會議後,週三決定加大力度對抗通脹,決策組官員一致認為,加快收緊貨幣政策,收水行動將會加快一倍進行,即是將每個月縮減買債的規模,由原本150億變為縮減300億元,這意味著到明年3月就會完全停止買債計劃,即是比原定計劃提早幾個月結束買債行動。

在疫情期間,聯儲局已經增持數以萬億元計的國庫債券和以房貸做抵押的證券來刺激經濟。

此外,聯儲局也暗示,很可能在明年加息,將會是去年3月短期基金利率降至近乎零之後的首次加息。

有分析指出,加速減債可以容許聯儲局提早加息,決策組18名官員全部認為,明年起碼會加息一次。

根據決策組官員中間意見的推測,明年加息三次,2023年再加息三次,到2024年可能會再加息兩次。

聯儲局也指出,由疫情引起的供需不平衡,以及經濟逐步全面重開等因素,都導致通脹不斷升高。

數據顯示,10月份的消費物價指數(CPI)上升6.2%,到11月就升至6.8%,是近40年來最高。

