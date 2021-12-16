舊金山華埠Grant Ave週六將變成冬季兒童樂園

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠Grant Ave星期六會變成冬季兒童樂園，有禮物有表演還有小火車。

美化華埠行動委員會舉行第二屆華埠冬季節日樂園，星期六上午10時至下午4時半在華埠Grant街舉行，到時Washington街和Sacramento街之間的Grant街會封路，有人造飄雪機營造冰雪的氣氛，華埠還會有史以來首次出現小火車讓小朋友乘坐，所有活動都是免費。

美化華埠行動委員會主席勞微笑（Lily Lo）說：「我們去年疫情期間，派發禮物給居住在散房的小朋友，我們派了差不多600份。」

今年美化華埠行動委員會將派發禮物的對象，從華埠擴展到訪谷區和灣景區，透過社區機構預先登記接近一千個家庭的小朋友，將會在華埠冬季樂園得到一份禮物，以及一張餐券。

美化華埠行動委員會成員李殿邦（Ding Lee）說：「我們領取禮物時也領取免費餐券，十元價值，憑這些餐券可以去任何一家指定的餐館消費，從另一方面來說，我們支持華埠經濟，刺激他們的生意額，這是大家雙贏的。」

今次活動的禮品、禮物卡和餐券，總值超過一萬元，都是由公司與華埠商家捐出。

美化華埠行動委員會共同創始成員陳展明（Kevin Chan）說：「今年我們會送出幾百份簽語餅，一包一包地送出去，在這個社區每人出一分力，貢獻社區，是一個小點心，餅可以為大家帶來幸福的，帶給人開心。」

主辦機構也趁著這個機會，與東華醫院合作在現場，中午12時開始，為小朋友接種新型肺炎疫苗，無需預約。

東華醫院營運總監任高子娜（Gina Yam）說：「我們會提供350劑疫苗，只要是5歲到11歲的小朋友，都可以接種，又或者成年人已經接種頭兩劑疫苗，而想接種加強針的話，都可以來到我們東華醫院的帳篷，我們在Grant Ave夾Washington街，我們會設帳篷為大家接種疫苗。」

打完針有雪糕吃，還有簽語餅，今次活動派發禮物的對象，主要是華埠散房家庭，以及訪谷區與灣景區的居民，但主辦機構強調，歡迎所有小朋友參加。

李殿邦說：「我們酌情處理假如他們來到，我們不會令他們失望，有多餘的禮物我們一樣派發給他們，打針那方面更加有禮物會發給他們。」

除了有禮物之外，大會也安排了表演節目，以及兒童活動。

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