舊金山華埠Grant Ave週六將變成冬季兒童樂園

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠Grant Ave星期六會變成冬季兒童樂園,有禮物有表演還有小火車。

美化華埠行動委員會舉行第二屆華埠冬季節日樂園,星期六上午10時至下午4時半在華埠Grant街舉行,到時Washington街和Sacramento街之間的Grant街會封路,有人造飄雪機營造冰雪的氣氛,華埠還會有史以來首次出現小火車讓小朋友乘坐,所有活動都是免費。

美化華埠行動委員會主席勞微笑(Lily Lo)說:「我們去年疫情期間,派發禮物給居住在散房的小朋友,我們派了差不多600份。」

今年美化華埠行動委員會將派發禮物的對象,從華埠擴展到訪谷區和灣景區,透過社區機構預先登記接近一千個家庭的小朋友,將會在華埠冬季樂園得到一份禮物,以及一張餐券。

美化華埠行動委員會成員李殿邦(Ding Lee)說:「我們領取禮物時也領取免費餐券,十元價值,憑這些餐券可以去任何一家指定的餐館消費,從另一方面來說,我們支持華埠經濟,刺激他們的生意額,這是大家雙贏的。」

今次活動的禮品、禮物卡和餐券,總值超過一萬元,都是由公司與華埠商家捐出。

美化華埠行動委員會共同創始成員陳展明(Kevin Chan)說:「今年我們會送出幾百份簽語餅,一包一包地送出去,在這個社區每人出一分力,貢獻社區,是一個小點心,餅可以為大家帶來幸福的,帶給人開心。」

主辦機構也趁著這個機會,與東華醫院合作在現場,中午12時開始,為小朋友接種新型肺炎疫苗,無需預約。

東華醫院營運總監任高子娜(Gina Yam)說:「我們會提供350劑疫苗,只要是5歲到11歲的小朋友,都可以接種,又或者成年人已經接種頭兩劑疫苗,而想接種加強針的話,都可以來到我們東華醫院的帳篷,我們在Grant Ave夾Washington街,我們會設帳篷為大家接種疫苗。」

打完針有雪糕吃,還有簽語餅,今次活動派發禮物的對象,主要是華埠散房家庭,以及訪谷區與灣景區的居民,但主辦機構強調,歡迎所有小朋友參加。

李殿邦說:「我們酌情處理假如他們來到,我們不會令他們失望,有多餘的禮物我們一樣派發給他們,打針那方面更加有禮物會發給他們。」

除了有禮物之外,大會也安排了表演節目,以及兒童活動。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。