加州再實施室內戴口罩令 舊金山獲豁免（視頻）

由於新型 肺炎疫情持續升溫,又有Omicron變種病毒的威脅,全加州週三開始再次實施室內戴口罩令,但舊金山(三藩市)獲得豁免。

週三開始,全加州強制要求所有人,不論是否已經接種新型肺炎病毒疫苗,在室內都必須戴口罩,好像這間位於北灣Solano縣的健身室的會員在室內做運動時,都必須配戴口罩。

做健身運動的人士認為,雖然戴上口罩很難呼吸,但為了安全起見都是值得的。

Benicia Health and Fitness Club健身室的老闆Michael Boyle說,過去兩年的疫情,來來回回的政策改變,令他們的生意很難做。

Boyle說:「1月1日是我們全年的大日子,人人都有新年願望,前來光顧就是希望減肥等等。」

衛生官員說,再次實施強制口罩令,是因為自感恩節以來,新型肺炎確診個案快速上升,加州的個案就飆升近五成,因此衛生當局希望採取先發制人措施,以防止在節日期間出現更多的染疫個案。

但當中也有例外,例如舊金山就獲得豁免,舊金山公共衛生部宣布在此期間,將繼續容許已經打齊針的人在健身房及工作場所除下口罩。

舊金山公共衛生部的數據顯示,市內有8成6合資格接種疫苗的市民至少打了一針,豁免消息令到市內不少商業感到鬆一口氣,但一些公共活動仍然取消,比如原定1月舉行的年度JPMorgan健康護理大會就宣布取消,因為一些生化公司,包括Moderna藥廠表示退出,這個對舊金山的旅遊業和小商業打擊很大。

SF Travel行政總裁Joe D’Alessandro說:「它影響舊金山所有範疇經濟,由花店至小商業至書店等,它們都得益於這會議,很明顯會議改為網上舉行,就會對許多小商業帶來負面衝擊。」

