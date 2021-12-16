拜登到肯州視察龍捲風災情 重申聯邦會全力協助救災

December 16, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 李廷英報導】

上週末橫掃美國中西部多個州的龍捲風造成廣泛破壞，最少有88人死亡，總統拜登週三前往受災最嚴重的肯塔基州視察災情，他重申聯邦會全力協助救災工作。

在災情最嚴重的肯塔基州，災民面對廢墟一樣的家園顯得無奈，也覺得前路茫茫。

災民Wilma Turner說：「對我來說沒有聖誕節，我不能相信這正在發生。」

拜登週三前往肯塔基州，實地視察龍捲風過後的災劫嚴重程度，他首先抵達Fort Campbell，聆聽當地官員對災情的簡報，然後巡視受重創的Mayfield和Dawson，這兩個小鎮幾乎完全被摧毀。

拜登說：「破壞程度難以相信，這些龍捲風沿途摧毀一切。」

單是肯塔基州就有最少71人死亡，仍然有過百人下落不明，數以萬計的居民一度無水無電，拜登重申聯邦會全力協助救災。

拜登說：「聯邦FEMA四個搜救隊正在肯州工作，對於停電，FEMA已提供61部發電機，美國陸軍工程人員臨時供電組，隨時出動幫忙，我們也會供應重要救災物資。」

資料顯示，在12月份，全美由西岸至北美洲Great Lakes有接近一億人正面對歷來最具有摧毀力，和最危險的惡劣天氣變化，當中包括陣風時速高達100哩的致命龍捲風和山火。

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