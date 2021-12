拜登到肯州視察龍捲風災情 重申聯邦會全力協助救災

【KTSF 李廷英報導】

上週末橫掃美國中西部多個州的龍捲風造成廣泛破壞,最少有88人死亡,總統拜登週三前往受災最嚴重的肯塔基州視察災情,他重申聯邦會全力協助救災工作。

在災情最嚴重的肯塔基州,災民面對廢墟一樣的家園顯得無奈,也覺得前路茫茫。

災民Wilma Turner說:「對我來說沒有聖誕節,我不能相信這正在發生。」

拜登週三前往肯塔基州,實地視察龍捲風過後的災劫嚴重程度,他首先抵達Fort Campbell,聆聽當地官員對災情的簡報,然後巡視受重創的Mayfield和Dawson,這兩個小鎮幾乎完全被摧毀。

拜登說:「破壞程度難以相信,這些龍捲風沿途摧毀一切。」

單是肯塔基州就有最少71人死亡,仍然有過百人下落不明,數以萬計的居民一度無水無電,拜登重申聯邦會全力協助救災。

拜登說:「聯邦FEMA四個搜救隊正在肯州工作,對於停電,FEMA已提供61部發電機,美國陸軍工程人員臨時供電組,隨時出動幫忙,我們也會供應重要救災物資。」

資料顯示,在12月份,全美由西岸至北美洲Great Lakes有接近一億人正面對歷來最具有摧毀力,和最危險的惡劣天氣變化,當中包括陣風時速高達100哩的致命龍捲風和山火。

