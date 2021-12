拜登強制醫療保健人員接種疫苗令可在26州恢復執行

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦第五巡迴上訴庭週三一項裁定,令總統拜登的醫療保健人員強制接種疫苗令,可以在26個州恢復執行,另外24個州就仍然暫停執行,一般認為拜登政府會訴訟到聯邦最高法院。

聯邦第五巡迴上訴法庭週三就拜登政府對醫療人員的強制疫苗令的訴訟,維持下級聯邦法庭的部份原判,認為原判的暫停執行疫苗令,適用於路易斯安那等十四個原告州份,而不適用於全國,因為其他州份也正在為疫苗令打官司。

原判法官指,拜登政府的疫苗令潛越了國會的權限,所以他頒下全國暫停執行令,較早時密蘇里州一個聯邦法庭也裁定,在十個州暫停執行強制疫苗令,在這兩項判決後,全國有26個州恢復執行拜登政府的疫苗令,即是說所有參與聯邦醫療保險(Medicare)和聯邦醫療補助(Medicaid)計劃的設施,所僱用的醫療保健人員,必須在12月6號前要接種至少一劑疫苗,並要1月4號前打齊針,估計拜登政府會訴訟到聯邦最高法院。

至於其餘兩項拜登的疫苗政策,參議院上週三推翻拜登政府的要求,分別是針對聯邦承包商,和擁有100名或以上員工的企業,必須要求其員工接種疫苗或每週接受檢測。

而最高法院在日前就容許紐約州強制所有醫療從業員接種新型肺炎疫苗,原告一方指這項強制疫苗令違反宗教自由,但在聯邦第二巡迴法庭維持原判,繼續執行疫苗令,聯邦最高法院也同意這樣做。

