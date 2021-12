世衛警告Omicron正以前所未見速度擴散 料數周達高峰

【有線新聞】

數據顯示,Omicron變種可能不及流感嚴重。世衛警告Omicron擴散速度前所未見,預計全球疫情數星期後到頂峰,呼籲公眾切勿掉以輕心。

Omicron疫情爆發短短一個多月,蔓延至全球70多個國家和地區。最先發現這款新變種的南非,截至上周的約78,000名患者中,數據顯示在有接種疫苗下的住院率,Omicron病例比感染最原始、在武漢發現的病毒株少29%,亦較Delta變種少23%,住院時間亦縮短至只有2.4天。其中感染Omicron要入住深切治療部只有5%,比Delta的22%少。

數據反映打齊針感染後的病例,似乎不那麼嚴重。雖然兩針疫苗針對Omicron保護力,由80%下降至33%,但在各年齡組別和慢性病患者中,預防住院有效率達70%。英國政府專家由此推斷,當地Omicron疫情可能不及流感嚴重。

研究又指與其他變種相比,感染Omicron的症狀與別不同︰最早期可能出現喉嚨痕癢,其次是下背痛、鼻塞、乾咳等。若未接種疫苗的症狀更嚴重、持續時間更長。

不過世衛警告,不能因症狀輕便掉以輕心。因為即使仍未檢測到,Omicron很可能已在大多數國家或地區出現,預計全球疫情數星期後達最高峰。

世衛總幹事譚德塞稱︰「Omicron正在傳播的速度,跟之前的變種相比是前所未見。我們擔憂人們將它視為溫和,我們現時已低估了這病毒的危險。」

世衛重申即使Omicron引起的重症較少,但大量個案或再令毫無準備的醫療系統不勝負荷。強調疫苗對預防重症和死亡仍然提供有效保護,呼籲富有國家不要囤積疫苗。

