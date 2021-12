【KTSF】

Fremont工廠的一名員工被捕,警方指他週一因為與同事有爭執,所以在工廠停車場涉嫌開槍打死了同事。

嫌疑人是29歲的Anthony Solima,他於週一晚被捕,警方表示,週一晚在此之前接到報警,警方與消防人員到該工廠的停車場,發現了中槍受傷的受害人,當時受害人已經沒有反應。

警方在附近發現了幾個點223步槍的子彈殼,搜查嫌疑人的車輛後,發現了一把非序列化的點223口徑短管步槍,以及一個用過的套管。

警方表示,受害者的身份正在等待阿拉米達縣驗屍官辦公室確認。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。