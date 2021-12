聖荷西州大疫情下首次舉行面對面畢業禮（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

疫情之下大部份畢業的學生都只能參加線上畢業禮,或像買drive-through快餐那樣開車領畢業證書,但最近聖荷西州立大學的一批學生,就可以親身領取畢業證書,但是他們也要遵守防疫措施。

請簡單想像一下,5千名學生被分為13組,分別參加畢業典禮,這個漫長的畢業典禮持續了4天,您可能會覺得這怎麼可能?但是這就是疫情下這個畢業季節的安排。

這也是自疫情爆發以來,聖荷西州立大學舉行第一次面對面的畢業典禮,參加典禮的是2020和2021級的畢業生。

在畢業典禮中學生除了在登台領取證書時可以除下口罩,其它時間都必須戴上口罩,而在台下觀禮的人也要保持社交距離。

此外,畢業生在台上也無法像以前一樣,和老師擁抱或者握手,這一切都是為了應對新型肺炎病毒。

這十三組學生的畢業典禮的流程幾乎一致,一旦他們完成了典禮,就必須馬上撤到室外場所。

