聖荷西州大疫情下首次舉行面對面畢業禮（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

疫情之下大部份畢業的學生都只能參加線上畢業禮，或像買drive-through快餐那樣開車領畢業證書，但最近聖荷西州立大學的一批學生，就可以親身領取畢業證書，但是他們也要遵守防疫措施。

請簡單想像一下，5千名學生被分為13組，分別參加畢業典禮，這個漫長的畢業典禮持續了4天，您可能會覺得這怎麼可能？但是這就是疫情下這個畢業季節的安排。

這也是自疫情爆發以來，聖荷西州立大學舉行第一次面對面的畢業典禮，參加典禮的是2020和2021級的畢業生。

在畢業典禮中學生除了在登台領取證書時可以除下口罩，其它時間都必須戴上口罩，而在台下觀禮的人也要保持社交距離。

此外，畢業生在台上也無法像以前一樣，和老師擁抱或者握手，這一切都是為了應對新型肺炎病毒。

這十三組學生的畢業典禮的流程幾乎一致，一旦他們完成了典禮，就必須馬上撤到室外場所。

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