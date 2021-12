布里德宣佈加大力度執法 尤其在田德隆區（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)最近的罪案不斷發生,市長布里德週二表示不能再容忍,宣佈將會加大力度執法,尤其是在田德隆區。

布里德說:「最近幾個月我們不只見,很多宗高調進行的盜竊案和車輛爆竊案,以及街頭犯罪行為,尤其是在田德隆區,罪案已經變成常態、不能繼續容忍。」

布里德說其中一項措施是在田德隆區實行緊急執法計劃,集中打擊毒品買賣、暴力罪案、街頭吸毒等行為,田德隆區社區人士表示歡迎新措施,希望有關當局能採取實質行動。

此外,布里德又打算修例,讓警員更易取得犯案現場的閉路電視畫面,她表示,市參議會在2019年曾通過法例,限制警員翻查一些畫面,但面對像上個月在聯合廣場發生的連環商鋪盜竊案,警員卻因此不能緊急翻查當晚現場的閉路電視畫面,因此必須修例。

另外,她又打算立法杜絕非法轉售贓物的行為,從而遏止商鋪盜竊案,例如在聯合廣場等地方設立街頭販賣禁區,令賊人更難轉售贓物,以及要求一些小販必須張貼許可證等。

布里德又表示,會提出持續撥款聘請更多警員,和支付警員的超時工資,她重申雖然會繼續投資社區項目和警局改革行動,但必須對罪犯問責。

布里德說:「今日和日後我提出的措施,可能會令很多人不滿但我不管,舊金山人的安全最終才是最重要的事,現時早已超過可容忍的程度。」

布里德提出的措施,將有待市參議會討論和表決。

版權所有,不得轉載。