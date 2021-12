19號提案對兒孫繼承房產的物業稅有重大影響 反對者促廢除（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州選民去年投票通過19號提案,改變特定的物業稅規定,其中對兒孫繼承物業後的物業稅計算方式有重大的改變,涉及的金額可能差距極大,現在有反對19號提案的陣營發起請願簽名運動,希望能廢除19號提案。

這項請願簽名運動稱為「廢除死亡稅法案」(Repeal Death Tax Act),針對的是加州選民在去年11月選舉時通過的19號提案,該提案建議年齡在55歲以上或是殘障人士,或是山火及重大災難受害者這三類業主,在加州範圍內任何地方轉換自住的物業時,也能轉移原有的物業稅,作為課稅標準,而不需要透過市價來計算。

法案原意是要保障這三類弱勢群體,不過法案同時也更改了家人之間轉換物業的稅務福利,參與推動請願簽名的人士稱,19號提案對繼承多個物業的人士物業稅影響很大。

請願簽名活動義工Eileen Tse說:「當你的父母去世之後,你的物業稅可能會增加,亞裔家庭通常有多個子女,也可能有多個物業,只有第一間住宅可以有合理的物業稅,其他的物業會用市價去估值。」

在過去,也就是19號提案實施之前,父母和祖父母將主要自住物業(primary property)轉讓給孩子或孫子的時候,可延續原來的物業稅來計算,其他的度假屋或是商業物業,頭一百萬可享原物業稅優惠,超過一百萬的部分才要重新估值。

至於目前的規定,也就是19號提案實施後,除非子女或孫子女在一年內搬入繼承物業自住,才能繼續享有原物業稅的福利,而且超過一百萬價值以上的部分不能豁免,其他非自住物業則要按照市價重新估價來計算物業稅,這也會使得物業稅的金額差距極為巨大。

簽名請願活動義工Gina Tse-Louie說:「現在加州的房屋中位價是85萬或以上,而加州的中等收入是7萬5千元,所以家庭如何負擔得起超過十萬元的稅,基於7萬5千元的收入。」

Eileen說:「在灣區房子可能價值兩三百萬,那就意味著物業稅達一年兩到三萬,灣區多數中產階級家庭無法負擔這麼高額的物業稅,所以他們就會被迫要賣掉房子。」

這項簽名請願運動由Howard Jarvis Taxpayer Association發起,目標是在明年4月之前收集到超過90萬個簽名,好讓這項提案能趕在2022年秋天放上加州選舉的選票。

反對19號提案的人士稱,這項規定不僅僅影響繼承物業的人士,還會影響到農產品和租金價格等,非常廣泛。

Gina說:「很多人不理解的是,當農田被重新估值,猜猜食物價格會發生甚麼,它會上漲,我們已經看到1月份,他們已經在想要調漲食物價格,然後租客也會受影響,因為很多人認為這只會影響物業業主,其實不然它會影響到租客。」

Gina進一步解釋,當繼承者負擔不起物業稅而賣掉房子,新的屋主購入後再出租,房租一定會反映成本上漲,進而影響租客。

想了解請願活動的訊息,或想參與簽名的人士,可以上網到ForCalifornians.com查詢,該陣營也在招募義工。

