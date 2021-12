Pfizer指口服藥Paxlovid對抗Omicron變種有效

【KTSF 朱慧琪報導】

Pfizer最新數據指其口服藥丸,可減少住院率及死亡率近9成,更對Omicron變種有效,Pfizer正向FDA食品及藥物管理局申請緊急授權使用Paxlovid。另外,中國調查了全球近3千萬人,當中大約4成新型肺炎病例是無症狀感染。

Pfizer的新型肺炎口服藥丸名為Paxlovid,最新的研究是用在700名未接種疫苗人士身上,感染後出現症狀3日內服用,當中5人需要住院,沒有人死亡。

而在有症狀的類似群體中,使用安慰劑的人士,有44人需住院,9人死亡。

Pfizer指,他們其中一項研究表明,其2千多人全部結果證實,Paxlovid的早期抗病效果有希望,Pfizer的抗病毒測試所使用的是針對Omicron變種病毒自我繁殖的關鍵蛋白質的人造版本,結果正如許多專家所預測,Paxlovid有對抗Omicron變種的效力。

Pfizer目前正向FDA申請緊急授權使用Paxlovid,但FDA尚未確定討論此事的日期。

拜登政府在上個月宣布,將購買1000萬劑為期5天的療程,Pfizer表示,將允許全球幾個發展中國家,以更低的成本生產Paxlovid的通用版本。

另外,中國北京大學調查了全球近3千萬人,當中5分之2人的新型肺炎病例是無症狀感染,這意味著很多人不知道自己曾感染,從而導致更大的傳播,當中發現無症狀感染者中,最常見於孕婦、飛機或遊輪的旅客,和療養院舍的住院人士及工作人員。

