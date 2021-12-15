Pfizer指口服藥Paxlovid對抗Omicron變種有效

December 15, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pxfuel / Ysiulec / Wikimedia / CC BY-SA 3.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

Pfizer最新數據指其口服藥丸，可減少住院率及死亡率近9成，更對Omicron變種有效，Pfizer正向FDA食品及藥物管理局申請緊急授權使用Paxlovid。另外，中國調查了全球近3千萬人，當中大約4成新型肺炎病例是無症狀感染。

Pfizer的新型肺炎口服藥丸名為Paxlovid，最新的研究是用在700名未接種疫苗人士身上，感染後出現症狀3日內服用，當中5人需要住院，沒有人死亡。

而在有症狀的類似群體中，使用安慰劑的人士，有44人需住院，9人死亡。

Pfizer指，他們其中一項研究表明，其2千多人全部結果證實，Paxlovid的早期抗病效果有希望，Pfizer的抗病毒測試所使用的是針對Omicron變種病毒自我繁殖的關鍵蛋白質的人造版本，結果正如許多專家所預測，Paxlovid有對抗Omicron變種的效力。

Pfizer目前正向FDA申請緊急授權使用Paxlovid，但FDA尚未確定討論此事的日期。

拜登政府在上個月宣布，將購買1000萬劑為期5天的療程，Pfizer表示，將允許全球幾個發展中國家，以更低的成本生產Paxlovid的通用版本。

另外，中國北京大學調查了全球近3千萬人，當中5分之2人的新型肺炎病例是無症狀感染，這意味著很多人不知道自己曾感染，從而導致更大的傳播，當中發現無症狀感染者中，最常見於孕婦、飛機或遊輪的旅客，和療養院舍的住院人士及工作人員。

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