紐約地鐵站發生辱華案 匪徒無故掌摑受害人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

紐約地鐵站又發生辱罵華裔的案件,匪徒更無故掌摑受害人,警方公開拍攝到案發過程的閉路電視片段。

紐約警方表示,12月1號星期三早上6點幾,58歲女事主在第174街地鐵車站月台等車時,這個男人上前用粗口罵女事主是華裔,之後更掌摑女事主。

紐約警方表示,其實女事主是拉美裔,她受了輕傷,紐約警方專責處理仇視罪行的小組正在調查案件。

🚨WANTED for an ASSAULT: On 12/1/21 at 6:19 am, on the south platform of the 174 Street subway station, a 58-year-old woman was approached by this individual who made an anti-Chinese statement and slapped her in the face. Have any info? DM @NYPDTips or call at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/9h4ZI10RSS

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 14, 2021