紐約地鐵站發生辱華案 匪徒無故掌摑受害人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

紐約地鐵站又發生辱罵華裔的案件，匪徒更無故掌摑受害人，警方公開拍攝到案發過程的閉路電視片段。

紐約警方表示，12月1號星期三早上6點幾，58歲女事主在第174街地鐵車站月台等車時，這個男人上前用粗口罵女事主是華裔，之後更掌摑女事主。

紐約警方表示，其實女事主是拉美裔，她受了輕傷，紐約警方專責處理仇視罪行的小組正在調查案件。

🚨WANTED for an ASSAULT: On 12/1/21 at 6:19 am, on the south platform of the 174 Street subway station, a 58-year-old woman was approached by this individual who made an anti-Chinese statement and slapped her in the face. Have any info? DM @NYPDTips or call at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/9h4ZI10RSS — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 14, 2021

另外，剛剛過去的星期日，在Atlantic Ave地鐵車站，一個男人無緣無故用拳頭打一名22歲男人的臉，然後將他推下路軌，男事主不是亞裔，他手臂和手腕骨折，膝蓋受了傷，需要送院治療，情況穩定。

警方公開監控錄像，拍攝到匪徒的片段和照片。

灣區不少居民都會到紐約旅遊，如果乘坐地鐵，警方建議大家候車時站在黃線後面，盡量靠牆，財不可以露眼，把錢包手機和電子產品收起，將背包抱在前面。

乘坐地鐵時避免靠近車門，因為匪徒選擇容易下手的對象，得手後從車門逃走，坐車時不要睡覺。

紐約警方表示，在地鐵發生的盜竊案之中，4分1的案件受害人都在車廂中睡著覺。

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