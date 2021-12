AAA估計今年聖誕假日出遊人數將接近2019年水平

【KTSF】

因為新冠疫情,去年很多人取消出遊,今年情況不同了。

美國汽車協會(AAA)預計,在聖誕節和新年前後,將有超過1.09億美國人出行至少50英里,比去年增加近34%,接近2019年的水平。

超過一億人將會開車出行,去渡假和聚會,預計將有超過600萬人乘搭飛機,跟2020相比,上升184%,同時有300萬人預訂巴士、火車和郵輪。

年底出遊也不便宜,跟去年相比,機票漲了5%,酒店漲了36%,租車比去年貴20%。

油價方面則是出現稍微下降,全國汽油每加侖比過去一個月少了9美分,不過灣區的油價還是居全國之冠,很多地方的高級無鉛汽油都突破5元。

此外,從週三起,只要是進入加州的人士,不論是採取何種交通工具,衛生官員建議,抵達加州後的3到5天接受新冠疫苗測試。

從感恩節到現在,加州的新冠肺炎確診已上升47%,住院率也增加14%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。