AAA估計今年聖誕假日出遊人數將接近2019年水平

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因為新冠疫情，去年很多人取消出遊，今年情況不同了。

美國汽車協會（AAA）預計，在聖誕節和新年前後，將有超過1.09億美國人出行至少50英里，比去年增加近34%，接近2019年的水平。

超過一億人將會開車出行，去渡假和聚會，預計將有超過600萬人乘搭飛機，跟2020相比，上升184%，同時有300萬人預訂巴士、火車和郵輪。

年底出遊也不便宜，跟去年相比，機票漲了5%，酒店漲了36%，租車比去年貴20%。

油價方面則是出現稍微下降，全國汽油每加侖比過去一個月少了9美分，不過灣區的油價還是居全國之冠，很多地方的高級無鉛汽油都突破5元。

此外，從週三起，只要是進入加州的人士，不論是採取何種交通工具，衛生官員建議，抵達加州後的3到5天接受新冠疫苗測試。

從感恩節到現在，加州的新冠肺炎確診已上升47%，住院率也增加14%。

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