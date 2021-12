【KTSF】

聖誕新年就快到來,現在是寄禮物和祝福,親人好友的時候了。

美國郵政週一表示,預計本週將會成為一年中假日運輸最繁忙的日子。

美國郵政預計將分揀超過20億封郵件,所以如果大家希望寄出的賀卡和禮物準時送達收件人,最好現在立即寄出去。

通常美國郵政局的年終假期的平郵截止日期是12月15日。

UPS包裹公司在美國的三天送貨選擇的截止日期是12月21日。

如果你通過Fedex運送任何物品,大多數陸上運輸服務的年終假期收件截上日期是12月15日。

Fedex Express的更快遞的當日送達服務的收件截止日期從12月21日開始到12月24日結束。

如果你不想支付昂貴的一夜或加急運送費,最好現在就投寄郵包。

