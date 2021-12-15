華美銀行降低長者匯票費 望長者減少帶大量現金外出Ｖ（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）警方聯同安老自助處以及華美銀行，合作減低長者用戶的匯票費（money order fees），從而鼓勵他們減少攜帶大量現金出街。

華美銀行將會為62歲或以上的用戶降低匯票服務費至1.75元。

代表華埠的中央分區警局局長吳俊偉表示，留意到好多長者習慣大清早在銀行門口排隊提款，然後袋著大筆現金步行去買匯票交租，路上很容易成為賊人的目標。

安老自助處行政總裁鍾月娟說：「現在業主很多都不收現金，長者通常買匯票，但是如果在銀行買匯票，比起在郵局買的貴一點，所以很多長者提款1000幾元袋起來，步行去郵局再買匯票才交租，其他現金去買菜和藥，都是很危險的。」

安老自助處於是向華美銀行提出降低匯票費用，從而節省他們拿著大筆現金步行的步驟，鍾月娟又表示，很多長者未必有支票戶口，不過正在教他們如何在網上繳費。

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