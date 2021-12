【KTSF】

在最後限期之前,國會參議院週二表決通過提高國債上限2.5萬億元,從而避免國家陷入財政危機。

參議院週二以50票對49票,按黨派路線表決通過提高國債上限2.5萬億元,直至2023年為止,從而避免國家出現債務違約陷入金融危機。

下一步交由眾議院表決,由於眾議院由民主黨主導,因此估計會順利過關,然後交由總統簽署生效。

有分析認為,民主黨人提出提高國債上限2.5萬億元,在明年中期選舉之前,都毋需再為是否提高國債上限金額而煩惱。

