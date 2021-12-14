前隊醫被控性侵多位體操女運動員案達3.8億和解協議

December 14, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
Larry Nassar (WEYI)

【KTSF】

Indianapolis破產法庭週一確認，美國體操協會與美國奧委會，以及美國殘奧會，就體操隊前隊醫Larry Nassar被控性侵多位女運動員受害者達成的3.8億美元和解協議。

超過九成受害者支持9月達成的臨時協議，該協議要求賠償4.25億美元，但期後修改後為3.8億美元，獲得了法院有條件的批准。

除賠償外，協議還規定設立一個專門的席位，徹底審查美國體操的文化和做法，等Larry Nassar事件不會再發生。

Nassar在1997至2016年出任國家體操隊隊醫，同時也任職密歇根州立大學治療大學運動員，期間他涉及對超過500名女性體育運動員有不同程度的性侵，最終他被判入獄175年。

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