全美染疫死亡人數逾80萬 至少30州出現Omicron病例（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全國新型肺炎染疫死亡人數超過80萬人，而大多數州份新型肺炎病例都在上升，同時小童染疫和住院人數亦激增，加上Omicron變種肆虐至少30個州份，另外，研究顯示，現有疫苗對Omicron效力低於Delta變種。

全國超過一半的州份，通報出現Omicron變種，大多數的患者只出現輕微症狀，當中大部份人已接種過完整疫苗以及加強針。

布朗大學公共衛生院長Ashish Jha說：「即使它比之前的版本較輕微，我們還不確定，我們需要在未來幾週內弄清楚如何管理它。」

科學家已經加快去研究Omicron變種，而他們都敦促家長盡快帶小童去接種疫苗。

Jha說：「家長盡快帶5歲或以上的小童去打針，我也樂觀認為5歲或以下幼童，他們未合資格打針，即使中招都會OK。」

與此同時，在過去14天，超過40個州份通報新症上升，而在北部和中西部的部份地區，小童染疫住院率創歷史新高，並且擔心那些即將踏入老年的美國人，雖然他們應該已接種加強針，聯邦疾控中心（CDC）數據顯示，只有半數住療養院的人士接種了加強針。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「數據日益顯示，若想有最大的保護，你就應該打加強針。」

另外，根據牛津大學的研究，Pfizer和阿斯利康疫苗對Omicron變種有效力大幅下降，並指Omicron變種有可能引發新一波疫情。

牛津大學是研究是利用了分別接種兩劑Pfizer和阿斯利康疫苗人士的血液樣本，對於Pfizer疫苗，除完成第二劑後兩到九週之外，其疫苗對Omicron的有效性低於對Delta病毒。

至於阿斯利康疫苗，在完成第二劑後15週後，對Omicron變種更加是沒有任何保護力，但該研究是預印本發佈，尚未經過同行評審。

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