全美染疫死亡人數逾80萬 至少30州出現Omicron病例（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全國新型肺炎染疫死亡人數超過80萬人,而大多數州份新型肺炎病例都在上升,同時小童染疫和住院人數亦激增,加上Omicron變種肆虐至少30個州份,另外,研究顯示,現有疫苗對Omicron效力低於Delta變種。

全國超過一半的州份,通報出現Omicron變種,大多數的患者只出現輕微症狀,當中大部份人已接種過完整疫苗以及加強針。

布朗大學公共衛生院長Ashish Jha說:「即使它比之前的版本較輕微,我們還不確定,我們需要在未來幾週內弄清楚如何管理它。」

科學家已經加快去研究Omicron變種,而他們都敦促家長盡快帶小童去接種疫苗。

Jha說:「家長盡快帶5歲或以上的小童去打針,我也樂觀認為5歲或以下幼童,他們未合資格打針,即使中招都會OK。」

與此同時,在過去14天,超過40個州份通報新症上升,而在北部和中西部的部份地區,小童染疫住院率創歷史新高,並且擔心那些即將踏入老年的美國人,雖然他們應該已接種加強針,聯邦疾控中心(CDC)數據顯示,只有半數住療養院的人士接種了加強針。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「數據日益顯示,若想有最大的保護,你就應該打加強針。」

另外,根據牛津大學的研究,Pfizer和阿斯利康疫苗對Omicron變種有效力大幅下降,並指Omicron變種有可能引發新一波疫情。

牛津大學是研究是利用了分別接種兩劑Pfizer和阿斯利康疫苗人士的血液樣本,對於Pfizer疫苗,除完成第二劑後兩到九週之外,其疫苗對Omicron的有效性低於對Delta病毒。

至於阿斯利康疫苗,在完成第二劑後15週後,對Omicron變種更加是沒有任何保護力,但該研究是預印本發佈,尚未經過同行評審。

