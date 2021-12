英國出現全球首宗Omicron死亡病例 英超42職球員確診

【有線新聞】

英國疫情蔓延至體壇,42名英超職球員確診新型肺炎,曼聯今晚對賓福特的賽事延期。當地出現全球首宗感染Omicron後死亡病例,當局暫未公布詳情。

英超賽會過去一周為逾3800名職球員作新型肺炎檢測,有42名職球員中招,這一輪檢測確診宗數比前一周多2倍多。

目前曼聯、熱刺、李斯特城、白禮頓、阿士東維拉和諾域治,相繼爆發疫情。英超賽會押後原定周二曼聯對賓福特的賽事,擇日重賽,是三日內再有英超賽事延期。賽會同時提升防疫措施至警戒級別,包括在室內戴口罩、保持社交距離等。曼聯亦因應近日有職球員確診,關閉卡靈頓訓練基地24小時,所有一線職球員暫停訓練。

英國單日確診數字連月徘徊於數萬宗,當中Omicron變種個案愈來愈多,周一再多1500多人感染,累計4700多宗。根據衛生安全局模型估算,全英每日實際感染數字可能多達20萬宗。

當地出現全球首宗感染Omicron後死亡病例,英國暫時有十名Omicron患者要入院,住院者18至85歲,大部分打齊兩針。

衛生大臣賈偉德指,英格蘭的Omicron個案佔全國總數20%,其中倫敦已上升至逾44%,估計未來48小時會成為倫敦主流新型冠狀病毒株。

Omicron疫情僅次於英國的丹麥,這種新變種病毒株本周會成為當地主流。當地3400多宗Omicron病例中,逾七成患者屬40歲或以下,約七成半病人打齊針。

世衛歐洲辦事處也指,歐洲區內的患者相對年輕、健康,已經完成接種疫苗,美國亦有類似情況,反映Omicron在全球傳播模式都相似。

加拿大亦表示有跡象顯示Omicron已在當地社區傳播,疫情比英國稍稍「落後」幾天或一周,預計未來幾天確診者會急增。

