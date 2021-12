龍捲風橫掃中部8州 肯州百人下落不明（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在過去4天,美國有8個州接連受到連串龍捲風吹襲,造成廣泛破壞,受災最嚴重的肯塔基州,有最少74人死亡,目前肯塔基州還有過百人下落不明,聯邦和州當局將會調查伊利諾伊州發生Amazon貨倉部份倒塌的事。

龍捲風橫掃最少8個州,受災最嚴重的是肯塔基州,當局證實最少有74人死亡,另外有過百人失蹤,死者包括7名兒童,年紀最少的只有5個月大,最大的是86歲。

肯州至少有一千間屋被摧毀,超過2.5萬個用戶沒有電力供應,當地的國家公園向災民提供臨時棲身地方。

義工Jason Lynn說︰「單是破壞和傷亡,這些建築物豎立80至100年,現在破壞到這樣子,就知道強風破壞程度,就好像引爆一個原子彈。」

總統拜登將於星期三前往肯塔基州Fort Campbell和Mayfield等城市巡視災情,拜登表示,擔心災民所受到的精神創傷,以及面對不明朗的前景。

在肯塔基州的Mayfield鎮,重型機器正清理倒塌的電纜和折斷的大樹,該鎮有一間蠟燭廠被夷為平地,估計當時有110人正在工作,至今仍未清楚有多少人逃出生天。

肯塔基州州長預期,災後重建的道路將會是很漫長和困難。

另外在伊利諾伊州Edwardsville市一個Amazon貨倉,部份建築物倒塌,有6個人死亡,當局正調查這個貨倉是否有做足防風措施。

此外,田納西州、阿肯色州和密蘇里州都傳出有傷亡報告。

