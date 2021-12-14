龍捲風橫掃中部8州 肯州百人下落不明（視頻）

December 14, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

在過去4天，美國有8個州接連受到連串龍捲風吹襲，造成廣泛破壞，受災最嚴重的肯塔基州，有最少74人死亡，目前肯塔基州還有過百人下落不明，聯邦和州當局將會調查伊利諾伊州發生Amazon貨倉部份倒塌的事。

龍捲風橫掃最少8個州，受災最嚴重的是肯塔基州，當局證實最少有74人死亡，另外有過百人失蹤，死者包括7名兒童，年紀最少的只有5個月大，最大的是86歲。

肯州至少有一千間屋被摧毀，超過2.5萬個用戶沒有電力供應，當地的國家公園向災民提供臨時棲身地方。

義工Jason Lynn說︰「單是破壞和傷亡，這些建築物豎立80至100年，現在破壞到這樣子，就知道強風破壞程度，就好像引爆一個原子彈。」

總統拜登將於星期三前往肯塔基州Fort Campbell和Mayfield等城市巡視災情，拜登表示，擔心災民所受到的精神創傷，以及面對不明朗的前景。

在肯塔基州的Mayfield鎮，重型機器正清理倒塌的電纜和折斷的大樹，該鎮有一間蠟燭廠被夷為平地，估計當時有110人正在工作，至今仍未清楚有多少人逃出生天。

肯塔基州州長預期，災後重建的道路將會是很漫長和困難。

另外在伊利諾伊州Edwardsville市一個Amazon貨倉，部份建築物倒塌，有6個人死亡，當局正調查這個貨倉是否有做足防風措施。

此外，田納西州、阿肯色州和密蘇里州都傳出有傷亡報告。

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