Starbucks週一承認在中國的兩家店面使用過期材料,並為此向公眾道歉。

中國《北京新聞》報導了一項對Starbucks的臥底調查,有問題的兩家店面在無錫,其中一家使用過期的抹茶液體製作拿鐵飲品,另一家則是出售本應扔掉的糕點。

這項調查報告隨即在中國社交媒體引發熱議,Starbucks最初表示,已經關閉這兩家店,並正在調查。

到了週一,Starbucks表示經過調查核實,這兩家店確實存在違規行為,,說明公司對食品安全標準沒有做到足夠重視。

最後Starbucks表示,將在中國的約5400家門店展開檢查和員工培訓。

今年該公司的最新收益報告顯示,中國是美國以外的最大市場。

