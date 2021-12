聖荷西警局偵破大規模汽車催化轉化器盜竊案拘15人（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西警察局宣布偵破大規模的汽車催化轉化器盜竊案,共逮捕15名嫌犯。

聖荷西警方表示,這項代號為「貓抓小偷行動」(Operation Cat Scratch Thiever)為期6個月,起因是從去年疫情期間開始,汽車催化轉化器盜竊顯著增加,以及黑市助長了犯罪趨勢。

警方逮捕了15名嫌犯,並在數週內發出了多次搜查令,追回了非法武器,以及超過5萬美元的現金,和1千多台據信從整個灣區的車輛中被盜的催化轉化器。

此外,警方還關閉了三家涉嫌故意從街頭犯罪分子手中購買被盜催化轉化器的公司。

2/ 15 suspects arrested for catalytic converter theft. 6 month operation. Great job by our detectives. pic.twitter.com/XNVeQw0UbJ — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) December 13, 2021

警方的執法行動涉及三個重點領域,情報和數據、教育和執法,調查人員與外部機構,聖荷西警察局犯罪分析部門合作,開發情報並分析犯罪數據,以識別多次犯案的竊賊,和非法購買贓物的人士。

此外,調查人員也為巡邏人員和聖克拉拉縣地檢官辦公室提供有關催化轉化器盜竊方法和趨勢的培訓,這種培訓有助於確定更多嫌疑人並成功起訴被捕者。

嫌犯被控重大盜竊、收受贓物、使用致命武器攻擊、擁有非法武器等罪行。

催化轉化器是用來幫助汽車減少排氣管煙霧的設備,有助於空氣過濾,催化轉化器由幾種貴重金屬組成,盜賊可以將偷來的轉換器賣給回收商和汽車修理店,每個可賺數百元。

罪犯只要把車抬起或鑽到車底下剪斷轉化器,可能僅需兩到三分鐘,而留給車主的不但是時間損失,而且還得花幾千元補換。

