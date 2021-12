【有線新聞】

研究發現,輝瑞疫苗對Omicron變種的保護力大減。

南非一項大型研究找來21萬名確診者,其中四成一是已打兩劑輝瑞疫苗的成年人。

研究發現這批打齊針的人對Omicron的防護力只有三成三,遠低過Delta毒株的八成。

而且輝瑞疫苗對預防感染Omicron入院只有七成保護力,低過Delta的九成三。團隊強調只是初步數據,要進一步審視。

另外,輝瑞表示,公司生產的新型肺炎口服藥在二千多人的實驗中,有效將高危病人的住院率及死亡率降低近九成。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。