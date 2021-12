紐森打算研擬法案加強槍管 靈感來自德州限制墮胎令（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森打算研擬法案,限制加州販售攻擊性武器,這個靈感是來自德州的限制墮胎令。

紐森週六在一份聲明中表示,他已指示下屬與立法機關,和加州司法部長Rob Bonta合作起草一項法案,該法案將允許公民以私人身份民事起訴任何製造、分發或銷售攻擊武器或組裝鬼槍零件者,每一宗違例至少一萬元賠償金,也可要求被告支付法律訴訟費。

紐森表示,聯邦最高法院將攻擊性武器比喻為瑞士刀,如果州府能自行研發保護當地法令,不受聯邦政府影響,加州政府應當利用這種特性來保護民眾性命,他說,德州也使用這種州府權力,可是卻用之於危害婦女性命。

德州議會通過法例,禁止人在胎兒已出現心跳,即成孕六個星期後墮胎,該德州法例允許民眾對墮胎診所或協助墮胎者提訴,這像法律因此引起多方爭議及訴訟,聯邦最高法院日前維持德州這項法律,但容許墮胎服務提供者繼續提訴。

紐森隨即發聲明予以譴責,並聲稱,有意效法德州這項反墮胎法,用於加州的槍枝管制,讓加州民眾以私人身份,對販賣攻擊性武器或組裝鬼槍的商人提出訴訟。

全國來福槍協會針對紐森的構想發聲明指,紐森「誤解了最高法院的行動」,也不了解「對合法槍權作戰的限度」,聲明認為紐森「承諾要粗暴主導憲法第二修正案,只不過是政治演戲」,聲明更強調「美國人民不會容忍另一次由納稅人資助、對憲法自由的攻擊」。

專家認為,紐森的這個構想如果實現,必定將打到聯邦最高發院,此外也有分析擔心,有一些州可能會將最高法院對德州墮胎法的案例,轉用於攻擊其他爭議性較低的聯邦憲法權利。

