紐森打算研擬法案加強槍管 靈感來自德州限制墮胎令（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森打算研擬法案，限制加州販售攻擊性武器，這個靈感是來自德州的限制墮胎令。

紐森週六在一份聲明中表示，他已指示下屬與立法機關，和加州司法部長Rob Bonta合作起草一項法案，該法案將允許公民以私人身份民事起訴任何製造、分發或銷售攻擊武器或組裝鬼槍零件者，每一宗違例至少一萬元賠償金，也可要求被告支付法律訴訟費。

紐森表示，聯邦最高法院將攻擊性武器比喻為瑞士刀，如果州府能自行研發保護當地法令，不受聯邦政府影響，加州政府應當利用這種特性來保護民眾性命，他說，德州也使用這種州府權力，可是卻用之於危害婦女性命。

德州議會通過法例，禁止人在胎兒已出現心跳，即成孕六個星期後墮胎，該德州法例允許民眾對墮胎診所或協助墮胎者提訴，這像法律因此引起多方爭議及訴訟，聯邦最高法院日前維持德州這項法律，但容許墮胎服務提供者繼續提訴。

紐森隨即發聲明予以譴責，並聲稱，有意效法德州這項反墮胎法，用於加州的槍枝管制，讓加州民眾以私人身份，對販賣攻擊性武器或組裝鬼槍的商人提出訴訟。

全國來福槍協會針對紐森的構想發聲明指，紐森「誤解了最高法院的行動」，也不了解「對合法槍權作戰的限度」，聲明認為紐森「承諾要粗暴主導憲法第二修正案，只不過是政治演戲」，聲明更強調「美國人民不會容忍另一次由納稅人資助、對憲法自由的攻擊」。

專家認為，紐森的這個構想如果實現，必定將打到聯邦最高發院，此外也有分析擔心，有一些州可能會將最高法院對德州墮胎法的案例，轉用於攻擊其他爭議性較低的聯邦憲法權利。

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