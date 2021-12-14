美國食品雜貨和餐廳消費價格急漲（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

通貨膨脹問題使得拜登總統的民意支持度進一步下跌，而聯儲局也面臨巨大的壓力。

新數據顯示，食品雜貨和餐廳消費的價格，是幾十年來最高的，所以近年來無論是上餐館或在家用餐，對大多數美國人來說壓力都不小。

全球經濟分析師Rana Foroohar說：「大多數人將大部份錢花在這些方面，因此即使價格上漲幾美元，也大大影響普通人的錢包。」

根據勞動統計局的數據來看，截至11月，餐廳消費價格在過去12個月內上漲了近6%，這也是自1982年以來最大的年漲幅。

Foroohar說：「這意味著人們不會吃那麼好，他們肯定不會在外面吃那麼多。」

那麼在家做飯是否可以節省更多，其實也不一定，因為雜貨價格也創下歷史新高。

他們的年漲幅超過6%，這也是自2008年以來最大的年漲幅，這其中牛肉的價格漲幅最大，接近21%。

供應鏈與勞工壓力也導致物價全面上漲，而食品價格上漲，只是漲價趨勢的一部分，因為天然氣價格也上漲了6.8%，達到39年來的最高水平。

這是我們30年來見過的最嚴重的通貨膨脹，而對抗通脹是聯儲局的工作，本週聯儲局在為期兩天的會議上將會受到更大的壓力。

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