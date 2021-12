美國食品雜貨和餐廳消費價格急漲（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

通貨膨脹問題使得拜登總統的民意支持度進一步下跌,而聯儲局也面臨巨大的壓力。

新數據顯示,食品雜貨和餐廳消費的價格,是幾十年來最高的,所以近年來無論是上餐館或在家用餐,對大多數美國人來說壓力都不小。

全球經濟分析師Rana Foroohar說:「大多數人將大部份錢花在這些方面,因此即使價格上漲幾美元,也大大影響普通人的錢包。」

根據勞動統計局的數據來看,截至11月,餐廳消費價格在過去12個月內上漲了近6%,這也是自1982年以來最大的年漲幅。

Foroohar說:「這意味著人們不會吃那麼好,他們肯定不會在外面吃那麼多。」

那麼在家做飯是否可以節省更多,其實也不一定,因為雜貨價格也創下歷史新高。

他們的年漲幅超過6%,這也是自2008年以來最大的年漲幅,這其中牛肉的價格漲幅最大,接近21%。

供應鏈與勞工壓力也導致物價全面上漲,而食品價格上漲,只是漲價趨勢的一部分,因為天然氣價格也上漲了6.8%,達到39年來的最高水平。

這是我們30年來見過的最嚴重的通貨膨脹,而對抗通脹是聯儲局的工作,本週聯儲局在為期兩天的會議上將會受到更大的壓力。

