位於東灣Fremont的Tesla廠房停車場發生懷疑兇殺案。

警方表示,週一下午接近3點半,消防部門接報指有人倒臥在廠房停車場,消防員到場後立刻進行急救,其後證實事主當場死亡。

警方沒有透露案件詳情,但證實兇殺組探員在場調查。

