大氣河風暴為灣區帶來連場大雨 多地水浸停電

【KTSF 張麗月報導】

大氣河風暴,為灣區帶來連場大雨,造成不同程度的破壞、水浸和停電。

在Half Moon Bay的San Mateo Credit Union辦公室水浸,San Mateo縣的92公路部份路面水浸,消防員救出兩個被水圍困的人,也是92公路Spanish Town附近,有部份路面嚴重積水。

Santa Cruz山區方面,San Lorenzo河流經Santa Cruz山區,進入Santa Cruz市,然後流入太平洋,可以看見大量雜物夾雜河水湧向下游地區,令到下游地區有部份民宅水浸。

另外,在El Camino Real3街和5街之間有棚架倒塌,阻塞路面。

在北灣Marin縣Mill Valley,有一棵紅木大樹折斷連根拔起,壓毀一間屋的二樓,幸好屋主不在屋內。

此外,灣區廣泛地區停電,舊金山(三藩市)、中半島、北灣、東灣和南灣都有無數用戶停電。

