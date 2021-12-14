灣區捷運逾九成僱員已接種完整新冠疫苗

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週一是灣區捷運（BART）僱員接種新冠疫苗的截止日期，超過九成的僱員現在已經打齊針，最新的數據顯示，仍有300多名捷運僱員尚未接種疫苗。

根據上星期五的數據，已有91%的捷運僱員打齊了疫苗，這其中包括董事會成員、列車駕駛員、站台工作人員以及捷運警察。

1%的捷運僱員只接種了第一針，另外還有8%的僱員，即317人一針未打，這其中包括37名列車操作員，和15名捷運警察。

在今年8月，捷運董事會曾以8票贊成1票反對決定，讓4千名捷運僱員全部打針。

捷運的發言人表示，週二開始，未證明其疫苗接種狀態或要求豁免的員工，將被安排帶薪行政休假，直到舉行紀律聽證會。

如果員工只打了一針，還在等接種第二針的話，就可以正常上班工作，目前捷運官方已經收到了149個疫苗豁免請求。

然而，如果疫苗豁免請求沒被通過，那麼僱員仍有機會在有限的時間內先去打針然後上班。

根據聯邦衛生條例，無論有否接種疫苗，所有捷運乘客和僱員在搭乘列車或進入站台時，都必須要佩戴口罩。

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