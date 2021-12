灣區捷運逾九成僱員已接種完整新冠疫苗

【KTSF 關鍵報導】

週一是灣區捷運(BART)僱員接種新冠疫苗的截止日期,超過九成的僱員現在已經打齊針,最新的數據顯示,仍有300多名捷運僱員尚未接種疫苗。

根據上星期五的數據,已有91%的捷運僱員打齊了疫苗,這其中包括董事會成員、列車駕駛員、站台工作人員以及捷運警察。

1%的捷運僱員只接種了第一針,另外還有8%的僱員,即317人一針未打,這其中包括37名列車操作員,和15名捷運警察。

在今年8月,捷運董事會曾以8票贊成1票反對決定,讓4千名捷運僱員全部打針。

捷運的發言人表示,週二開始,未證明其疫苗接種狀態或要求豁免的員工,將被安排帶薪行政休假,直到舉行紀律聽證會。

如果員工只打了一針,還在等接種第二針的話,就可以正常上班工作,目前捷運官方已經收到了149個疫苗豁免請求。

然而,如果疫苗豁免請求沒被通過,那麼僱員仍有機會在有限的時間內先去打針然後上班。

根據聯邦衛生條例,無論有否接種疫苗,所有捷運乘客和僱員在搭乘列車或進入站台時,都必須要佩戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。