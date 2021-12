逾50名Fremont市中學生遊行示威 反對仇恨亞裔罪行（視頻）

【KTSF】

剛剛過去的星期六,超過50名Fremont市的中學生遊行示威,反對仇恨亞裔犯罪行為,這次的遊行示威,是因應早前在費城公交車上,因為反對仇亞行為而被人暴打的華裔高中生Christina Lu。

有超過50人參與了此次遊行,遊行隊伍從Fremont市政廳行走到Fremont Unity Structure,遊行隊伍由該市幾名華裔學生帶領。

組織者表示,這次的抗議是為了支持此前在費城公交車上,因反對種族歧視者的騷擾而遭到殘酷毆打的華裔高中生Christina Lu。

示威遊行組織者還指出,大家已不想再聽到仇視亞裔社區的事,希望通過此次活動,呼籲更多人關注這個日益嚴峻的問題。

他們還指出,以亞裔為目標的仇恨犯罪日益增加,這種問題亟待解決,而更加重要的是,示威者希望通過他們的繼續努力,去結束種族暴力。

組織者表示,所有人都應該得到尊重,希望人們對亞裔多一些同情、多一份理解,如果亞裔自身不站出來表明立場,那麼很難有其他人會為亞裔伸張正義。

